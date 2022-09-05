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Глава МИД Венгрии: Страна будет закупать газ у России и на Западе

Глава МИД Венгрии: Страна будет закупать газ у России и на Западе Венгрия намерена закупать дополнительный газ как в России, так и в западных странах.
Другие страны
5 сентября 2022 г. 05:28
Глава МИД Венгрии: Страна будет закупать газ у России и на Западе

Венгрия намерена закупать дополнительный газ как в России, так и в западных странах.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

"Я веду переговоры о приобретении 732 миллионов кубометров в обоих доминирующих направлениях, то есть на Востоке и на Западе", - сказал глава ведомства.

По его словам, решение о покупке газа у России принимал он сам, и в ходе визита в Москву озвучил свою позицию о том, что 732 миллиона кубометров газа в настоящее время "нельзя купить на рынке без российских источников".

"Так что хотел бы купить это количество частично у российских и частично у других западных торговых источников", - добавил Сийярто.

При этом глава МИД Венгрии отметил, что переговоры продолжаются, и он "не хотел бы спекулировать" касательно их итогов. Сийярто пообещал озвучить их результаты на следующей неделе.

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