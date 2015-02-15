Глава МИД Украины: миссию ОБСЕ не пустили в Дебальцево

Баку. 15 февраля. REPORT.AZ/ Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что миссию ОБСЕ не пустили в Дебальцево, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

"Сегодня, несмотря на все наши усилия, несмотря на все усилия миссии ОБСЕ, их не пустили в Дебальцево, сказав, что они не могут туда попасть. Это прямое нарушение обязательств и духа минских договоренностей, поскольку миссия является единственным механизмом контроля за прекращением огня", — заявил Климкин.

Климкин назвал этот инцидент нарушением минских договоренностей.

МИД России встревожен искажением минских договоренностей со стороны некоторых государств Запада и официальных представителей Украины.