    Глава МИД Турции обсудит в Берлине ситуацию в Украине и секторе Газа

    Другие страны
    • 27 ноября, 2025
    • 14:53
    Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан 28 ноября посетит Германию по приглашению своего германского коллеги Йоханна Вадефуля.

    Как передает Report, об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в турецком МИД.

    Согласно информации, Фидан на переговорах заявит о готовности Анкары продолжить усилия по прекращению российско-украинского конфликта путем установления справедливого и прочного мира, приемлемого для всех сторон, и поддержит предпринимаемые в последнее время шаги в этом направлении.

    Фидан также намерен заявить о недопустимости действий Израиля, направленных "на подрыв режима прекращения огня в секторе Газа".

    "Глава МИД Турции подчеркнет необходимость обеспечения постоянного режима прекращения огня в секторе Газа, бесперебойной доставки гуманитарной помощи, начала восстановительных работ и вывода израильских войск", - отметил собеседник.

    По его словам, Фидан обратит внимание на то, чтобы предпринимаемые шаги, включая формирование совета мира и международных стабилизационных сил согласно резолюции Совета Безопасности ООН, соответствовали перспективе создания двух государств в регионе.

    Лента новостей