Глава МИД Турции обсудит в Берлине ситуацию в Украине и секторе Газа

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан 28 ноября посетит Германию по приглашению своего германского коллеги Йоханна Вадефуля.

Как передает Report, об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в турецком МИД.

Согласно информации, Фидан на переговорах заявит о готовности Анкары продолжить усилия по прекращению российско-украинского конфликта путем установления справедливого и прочного мира, приемлемого для всех сторон, и поддержит предпринимаемые в последнее время шаги в этом направлении.

Фидан также намерен заявить о недопустимости действий Израиля, направленных "на подрыв режима прекращения огня в секторе Газа".

"Глава МИД Турции подчеркнет необходимость обеспечения постоянного режима прекращения огня в секторе Газа, бесперебойной доставки гуманитарной помощи, начала восстановительных работ и вывода израильских войск", - отметил собеседник.

По его словам, Фидан обратит внимание на то, чтобы предпринимаемые шаги, включая формирование совета мира и международных стабилизационных сил согласно резолюции Совета Безопасности ООН, соответствовали перспективе создания двух государств в регионе.