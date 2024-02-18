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Глава МИД Польши призвал президента Грузии поспособствовать освобождению Саакашвили

Глава МИД Польши призвал президента Грузии поспособствовать освобождению Саакашвили Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский призвал президента Грузии Саломе Зурабишвили поучаствовать в освобождении осужденного экс-президента Михаила Саакашвили.
Другие страны
18 февраля 2024 г. 16:39
Глава МИД Польши призвал президента Грузии поспособствовать освобождению Саакашвили

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский призвал президента Грузии Саломе Зурабишвили поучаствовать в освобождении осужденного экс-президента Михаила Саакашвили.

Как передает Report, с таким утверждением глава МИД выступил на Мюнхенской конференции по безопасности.

Сикорский и Зурабишвили вместе приняли участие в одной из панелей конференции. Глава МИД Польши, отвечая на вопрос о польско-украинских отношениях, решил сначала поговорить о ситуации вокруг Грузии. Он напомнил участникам дискуссии, что, когда он занимал пост министра обороны, он был первым таким министром страны НАТО, что посетил Грузию. Сикорский назвал себя "другом Грузии" и подчеркнул, обращаясь к Зурабишвили, что ранее конференцию посещал ее предшественник - Саакашвили.

"Для многих из нас он символ модернизации Грузии. Мы уважаем верховенство вашего закона, но также мы считаем крайне важным, чтобы к нему относились справедливо. И, возможно, вы можете внести свой вклад в его освобождение. Те, кто желают добра Грузии, будут это приветствовать", - отметил министр.

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