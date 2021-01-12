Глава МИД Колумбии заразилась коронавирусом

Глава колумбийской дипломатии Клаудиа Блум сообщила о заражении коронавирусом, она чувствует себя хорошо и продолжает работу из дома.

Глава колумбийской дипломатии Клаудиа Блум сообщила о заражении коронавирусом, она чувствует себя хорошо и продолжает работу из дома.

Как передает Report, об этом отмечает МИД страны.

"Сообщаю колумбийцам, что в связи со случаем, произошедшим в моей семье, ранее я начала профилактическую изоляцию и сдала тест на COVID-19. Результат теста оказался положительным", - говорится в сообщении, опубликованном МИД Колумбии.

Министр также подчеркнула о "хорошем состоянии здоровья" и добавила, что продолжает выполнять свои обязанности по министерской повестке из дома. В ближайшие несколько дней она намерена возобновить личные встречи с учетом медицинских рекомендаций.