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Глава МИД Колумбии заразилась коронавирусом

Глава МИД Колумбии заразилась коронавирусом Глава колумбийской дипломатии Клаудиа Блум сообщила о заражении коронавирусом, она чувствует себя хорошо и продолжает работу из дома.
Другие страны
12 января 2021 г. 00:48
Глава МИД Колумбии заразилась коронавирусом
Клаудиа Блум

Глава колумбийской дипломатии Клаудиа Блум сообщила о заражении коронавирусом, она чувствует себя хорошо и продолжает работу из дома.

Как передает Report, об этом отмечает МИД страны.

"Сообщаю колумбийцам, что в связи со случаем, произошедшим в моей семье, ранее я начала профилактическую изоляцию и сдала тест на COVID-19. Результат теста оказался положительным", - говорится в сообщении, опубликованном МИД Колумбии.

Министр также подчеркнула о "хорошем состоянии здоровья" и добавила, что продолжает выполнять свои обязанности по министерской повестке из дома. В ближайшие несколько дней она намерена возобновить личные встречи с учетом медицинских рекомендаций.

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