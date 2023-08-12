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Глава МИД Китая обсудил с властями Малайзии проект "Один пояс - один путь"

Глава МИД Китая обсудил с властями Малайзии проект "Один пояс - один путь" Министр иностранных дел Китая Ван И в ходе визита в Малайзию встретился с премьер-министром, а также с главой МИД этой страны - Анваром Ибрагимом и Замбри Абдулом Кадиром, стороны обсудили продвижение экономического сотрудничества и инфраструктурные проек
Другие страны
12 августа 2023 г. 09:46
Глава МИД Китая обсудил с властями Малайзии проект Один пояс - один путь

Министр иностранных дел Китая Ван И в ходе визита в Малайзию встретился с премьер-министром, а также с главой МИД этой страны - Анваром Ибрагимом и Замбри Абдулом Кадиром, стороны обсудили продвижение экономического сотрудничества и инфраструктурные проекты инициативы "Один пояс - один путь".

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС.

"КНР и Малайзия - развивающиеся страны, государства с формирующимися рынками. Они придерживаются схожих концепций развития, имеют обширную сферу общих интересов", - сказал Ван И на встрече с Анваром Ибрагимом.

Он также подтвердил готовность Китая укреплять сотрудничество с Малайзией на взаимовыгодной основе.

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