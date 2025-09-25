Глава МИД КНДР в ближайшие дни совершит визит в КНР
Другие страны
- 25 сентября, 2025
- 12:04
Глава МИД КНДР Чхве Сон Хи 27-30 сентября будет находиться с визитом в КНР.
Как передает Report, об этом говорится в сообщении Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК).
Визит состоится по приглашению члена Политбюро ЦК Компартии КНР, министра иностранных дел Ван И.
Другие подробности не приводятся.
