Глава МИД КНДР в ближайшие дни совершит визит в КНР

Глава МИД КНДР Чхве Сон Хи 27-30 сентября будет находиться с визитом в КНР.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК).

Визит состоится по приглашению члена Политбюро ЦК Компартии КНР, министра иностранных дел Ван И.

Другие подробности не приводятся.