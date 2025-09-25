Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение III Игры СНГ зеленая энергия
    Глава МИД КНДР в ближайшие дни совершит визит в КНР

    Другие страны
    • 25 сентября, 2025
    • 12:04
    Глава МИД КНДР в ближайшие дни совершит визит в КНР

    Глава МИД КНДР Чхве Сон Хи 27-30 сентября будет находиться с визитом в КНР.

    Как передает Report, об этом говорится в сообщении Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК).

    Визит состоится по приглашению члена Политбюро ЦК Компартии КНР, министра иностранных дел Ван И.

    Другие подробности не приводятся.

