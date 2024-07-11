Глава МИД Китая указал на недопустимость вмешательства НАТО в дела Азиатского региона

Министр иностранных дел Китая Ван И во время телефонного разговора с нидерландским коллегой Каспаром Вельдкампом заявил о недопустимости вмешательства Североатлантического альянса в дела Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР).

Министр иностранных дел Китая Ван И во время телефонного разговора с нидерландским коллегой Каспаром Вельдкампом заявил о недопустимости вмешательства Североатлантического альянса в дела Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР).

Как передает Report, об этом сообщается на сайте китайское МИД КНР.

"НАТО следует заниматься собственными вопросами и воздерживаться от вмешательства в дела АТР", - сказал Ван И.

Китайский дипломат уточнил, что альянс не должен вмешиваться во внутреннюю политику Китая, "бросая вызов правам и интересам" Пекина. Он отметил, что КНР никогда не примет в свой адрес "необоснованных обвинений", которые накануне прозвучали на саммите НАТО в Вашингтоне.

Ван И также подтвердил стремление своей страны к поддержанию мира и стабильности на международной арене.

"Китай и члены альянса имеют разные политические системы и ценности, однако это не должно быть причиной того, чтобы НАТО разжигала конфронтацию с Китаем", - подчеркнул он. - Правильный путь - это укрепление диалога, углубление взаимопонимания и формирование основы для взаимного доверия, недопущение стратегических просчетов".

По словам главы ведомства, китайские власти готовы поддерживать равноправные контакты с альянсом на основе взаимного уважения.