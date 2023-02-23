Глава МИД Испании: Запад не будет отправлять войска в Украину

Западные страны не планируют отправку войск в Украину.

Западные страны не планируют отправку войск в Украину.

Как передает Report, об этом сообщает агентство EFE со ссылкой на министра иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбареса.

По его словам, страны Запада не пойдут на такой шаг ни при каком сценарии.

"Ни у правительства Испании, ни у ЕС, ни у НАТО нет сомнений в том, что в Украине нет ни испанских, ни европейских, ни натовских солдат, и это должно оставаться предельно ясным", - пояснил политик.

Альбарес добавил, что вся военная помощь, которую королевство направляет Киеву, является "оборонным материалом".