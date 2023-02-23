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Глава МИД Испании: Запад не будет отправлять войска в Украину

Глава МИД Испании: Запад не будет отправлять войска в Украину Западные страны не планируют отправку войск в Украину.
Другие страны
23 февраля 2023 г. 12:03
Глава МИД Испании: Запад не будет отправлять войска в Украину

Западные страны не планируют отправку войск в Украину.

Как передает Report, об этом сообщает агентство EFE со ссылкой на министра иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбареса.

По его словам, страны Запада не пойдут на такой шаг ни при каком сценарии.

"Ни у правительства Испании, ни у ЕС, ни у НАТО нет сомнений в том, что в Украине нет ни испанских, ни европейских, ни натовских солдат, и это должно оставаться предельно ясным", - пояснил политик.

Альбарес добавил, что вся военная помощь, которую королевство направляет Киеву, является "оборонным материалом".

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Версия на английском языке Spanish FM: West will not send troops to Ukraine
Версия на азербайджанском языке İspaniya XİN rəhbəri: “Qərb Ukraynaya qoşun göndərməyəcək”

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