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Глава МИД Испании: ЕС следует ввести эмбарго на поставки оружия Израилю

Глава МИД Испании: ЕС следует ввести эмбарго на поставки оружия Израилю ЕС следует ввести эмбарго на поставки оружия Израилю из-за ситуации в секторе Газа.
Другие страны
17 июня 2025 г. 14:42
Глава МИД Испании: ЕС следует ввести эмбарго на поставки оружия Израилю

ЕС следует ввести эмбарго на поставки оружия Израилю из-за ситуации в секторе Газа.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявил глава МИД Испании Хосе Мануэль Альбарес.

"Наши европейские партнеры должны ввести эмбарго на поставки оружия, чтобы не продавать его Израилю, пока продолжает‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​‌‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​‌​​‌​‌‍‌‌‌‌​‌‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​‌​​‌​‌‍‌‌‌‌​‌‌​‌‌​‍‌‌‌‌​‌​​‌​‌ся эта война", - сказал он.

Кроме того, он выразил сожаление по поводу отсутствия признаков деэскалации в отношениях между Израилем и Ираном.

Глава МИД также высказался за возобновление переговоров по ядерной программе Ирана.

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Версия на азербайджанском языке İspaniya XİN başçısı: Aİ İsrailə silah tədarükünə embarqo tətbiq etməlidir

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