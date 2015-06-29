Глава МИД Греции заверил, что Афины не намерены покидать еврозону

Баку. 29 июня. REPORT.AZ/ Министр иностранных дел Греции Никос Котзиас в понедельник провел телефонные разговоры со своими коллегами из России Сергеем Лавров и Германии Франк-Вальтером Штайнмайером, передает Report со ссылкой на РИА "Новости".

"В ходе переговоров состоялся обмен мнениями о последних событиях и решении греческого правительства провести референдум, который является основополагающим процессом европейского проекта и проводился много раз в прошлом. Министр иностранных дел заверил своих коллег, что не должно быть никакого беспокойства в связи с выражением демократического права греческого народа через референдум. Он подчеркнул, что Греция не собирается покидать еврозону, наоборот, она стремится достичь взаимовыгодного соглашения с партнерами", - сообщил МИД.

Ранее МИД России сообщил, что Котзиас проинформировал о положении дел на переговорах Афин с кредиторами в связи с запланированным на 5 июля в Греции референдумом по вопросу об отношении греческого народа к требованиям кредиторов. Лавров выразил понимание действий правительства Ципраса и надежду на то, что в Брюсселе не пойдут на реализацию негативных сценариев, и Греция сможет преодолеть нынешние проблемы.

Котзиас в понедельник встретился с послами стран-членов ЕС, США, Китая, России и Израиля. Встречи прошли в связи с предстоящим референдумом.