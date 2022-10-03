Глава МИД: ФРГ серьезно относится к словам Путина о защите РФ всеми средствами

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок в ответ на слова президента России Владимира Путина о готовности РФ использовать все имеющиеся у нее средства для защиты, отметила, что правительство ФРГ воспринимает эти заявления серьезно.
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"Мы очень серьезно относимся к его словам - другое было бы легкомысленно", - заявила А.Бербок.
Глава МИД Германии добавила, что ее страна продолжит оказывать поддержку Украине.
"Если Россия выиграет эту войну, то есть уничтожит Украину, то не только европейский мирный порядок окажется в руинах, но ни одна маленькая страна больше не будет в безопасности", - добавила министр.