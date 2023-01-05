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Глава МИД Франции заявила о готовящейся поставке танков Украине

Глава МИД Франции заявила о готовящейся поставке танков Украине Франция готова поставлять Украине танки в рамках военной помощи.
Другие страны
5 января 2023 г. 12:59
Глава МИД Франции заявила о готовящейся поставке танков Украине

Франция готова поставлять Украине танки в рамках военной помощи.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом в эфире телеканала LCI заявила министр иностранных дел Франции Катрин Колонна.

"Это знак нашей продолжающейся поддержки Украине, которая была усилена минувшей осенью. (...) Мы решили усилить нашу гражданскую, дипломатическую, гуманитарную, но также и военную поддержку, чтобы помочь Украине обороняться", - сказала она.

Ранее французские СМИ уточнили, что речь идет о машинах AMX-10 RC - тяжелых бронеавтомобилях, классифицируемых также как колесные танки.

Глава МИД уточнила, что это было просьбой Украины, и Франция адаптирует свою поддержку в соответствии с потребностями Киева.

Колонна не назвала точных сроков поставок, отметив, что потребуется время на доставку техники и обучение украинских военнослужащих. Речь может идти о сроках от "нескольких недель до месяцев".

Министр также напомнила обещание президента Франции Эмманюэля Макрона усилить помощь Украине средствами ПВО. Часть такого вооружения уже была поставлена, последуют дополнительные поставки, сообщила она.

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