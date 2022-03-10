Глава МИД Британии: Россия должна быть полностью отключена от SWIFT

Глава МИД Соединенного Королевства Лиз Трасс пообещала ускорить работу с Индией и странами Персидского залива по дальнейшей изоляции России, а также высказалась за усиление санкций против Москвы.

Глава МИД Соединенного Королевства Лиз Трасс пообещала ускорить работу с Индией и странами Персидского залива по дальнейшей изоляции России, а также высказалась за усиление санкций против Москвы.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом она сказала на пресс-конференции в Вашингтоне по итогам переговоров с госсекретарем США Энтони Блинкеном

"Мы ускорим нашу работу по созданию альянсов в области экономики и безопасности по всему миру, в том числе с Индией и странами Персидского залива, чтобы далее изолировать Россию", - заявила она.

При этом Трасс выступила за усиление санкций против РФ. "Мы знаем, что если президента РФ Владимира Путина не остановить на Украине, это будет иметь катастрофические последствия для европейской и глобальной безопасности. Мы дадим понять, что суверенные страны можно растоптать. Поэтому наш ответ Москве должен быть быстрее и сильнее - необходимо усилить санкции, в том числе полностью отключив SWIFT и добившись отказа стран Группы семи от российской нефти и газа", - отметила Трасс. Она также добавила, что создание бесполетной зоны над Украиной привело бы к прямому конфликту РФ и НАТО и не рассматривается.