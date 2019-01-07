Глава МИД Бельгии выдвинул свою кандидатуру на пост генсека Совета Европы

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Баку. 7 января. REPORT.AZ/ Глава МИД Бельгии Дидье Рейндерс, выдвинул свою кандидатуру на пост генсека Совета Европы.
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в понедельник телеканал VRT.
"Министр иностранных дел Рейндерс внес свою кандидатуру на пост генсека Совета Европы", - сообщил телеканал.
Новый генсек Совета Европы будет избран в июне 2019 года, а в октябре он приступит к выполнению своих обязанностей, сменив на этом посту действующего генерального секретаря Турбьёрна Ягланда.
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