Глава МИД Бельгии выдвинул свою кандидатуру на пост генсека Совета Европы

Баку. 7 января. REPORT.AZ/ Глава МИД Бельгии Дидье Рейндерс, выдвинул свою кандидатуру на пост генсека Совета Европы.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в понедельник телеканал VRT.

"Министр иностранных дел Рейндерс внес свою кандидатуру на пост генсека Совета Европы", - сообщил телеканал.

Новый генсек Совета Европы будет избран в июне 2019 года, а в октябре он приступит к выполнению своих обязанностей, сменив на этом посту действующего генерального секретаря Турбьёрна Ягланда.