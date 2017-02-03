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    Глава местного отделения Красного Полумесяца ранен в результате авиаудара в Сирии

    Председатель отделения был ранен в результате атаки, - сказал Стефан Дюжаррик

    Баку. 3 февраля. REPORT.AZ/ Глава регионального отделения сирийского общества Красного Полумесяца получил ранения в результате авиаудара по гостинице в городе Идлиб, предположительно нанесенного возглавляемой США международной коалицией.

    Как передает Report, со ссылкой на ТАСС, об этом сoобшил журналистам официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

    По его словам, в ООН "чрезвычайно обеспокоены нападением", в результате которого повреждено здание гостиницы Carlton, где располагаются административные офисы отделения Красного Полумесяца в Идлибе. "Председатель отделения был ранен в результате атаки", - сказал Дюжаррик.

    "Мы призываем все стороны прекратить нападения, от которых страдают гуманитарные сотрудники и офисы гуманитарных агентств. Все гуманитарные организации в Сирии, которые оказывают помощь нуждающимся, должны быть защищены", - подчеркнул он.

    Представитель генсека ООН указал на необходимость обеспечить безопасность мирных жителей и объектов гражданской инфраструктуры, а также призвал участников боевых действий "воздержаться от использования оружия взрывного действия в жилых районах, как этого требует международное гуманитарное право".

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