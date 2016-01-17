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    Глава МАГАТЭ проведет встречу с президентом Ирана

    Встреча пройдет 17 января в Тегеране

    Баку. 17 января. REPORT.AZ/ Глава МАГАТЭ Юкиа Амано проведет встречу с президентом Ирана Хасаном Роухани, передает Reuters. Встреча пройдет 17 января в Тегеране, отмечает Report со ссылкой на Газета.Ru.

    Представитель ООН и иранский президент обсудят роль МАГАТЭ в верификации и мониторинге обязательств Тегарана в ядерной сфере.

    Ранее сообщалось, что Роухани поблагодарил Господа и терпеливый народ Ирана после имплементации соглашения.

    До этого стало известно, что МАГАТЭ подтверждает выполнение Ираном всех требований для имплементации соглашения по атому.

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