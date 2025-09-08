Глава МАГАТЭ надеется на скорое завершение переговоров с Ираном

Переговоры между МАГАТЭ и Ираном о полном возобновлении инспекций в Исламской Республике достигли прогресса, но время истекает.

Как передает Report, об этом заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси на заседании Совета управляющих агентства.

По словам Гросси, он рассчитывает, что процесс завершится в течение нескольких дней.

"Прогресс достигнут. Я искренне надеюсь, что в ближайшие дни удастся успешно завершить эти переговоры", - отметил он, подчеркнув, что времени для окончательных договоренностей остается немного.