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Глава Комитета начальников штабов ВС США подал в отставку

Глава Комитета начальников штабов ВС США подал в отставку Генерал Чарльз Браун официально вступил в должность председателя Комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил (ВС) США.
Другие страны
30 сентября 2023 г. 01:07
Глава Комитета начальников штабов ВС США подал в отставку

Генерал Чарльз Браун официально вступил в должность председателя Комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил (ВС) США.

Как передает Report, торжественная церемония ухода в отставку с этого поста генерала Марка Милли и передачи им полномочий Брауну состоялась с участием президента США Джо Байдена и министра обороны США Ллойда Остина на военной базе Майер - Хендерсон Холл в пригороде Вашингтона Арлингтоне (штат Вирджиния).

Милли в своей речи вступил в заочную пикировку с предыдущим главой американской администрации Дональдом Трампом. Последний на днях выразил мнение, что в прежние времена Милли был бы просто казнен за некоторые свои действия, которые, по мнению Трампа, по сути, представляют собой государственную измену. С точки зрения предыдущего американского лидера, при котором Милли был назначен на пост главы КНШ, генерал несколько лет назад фактически вступил в сговор с властями Китая. Милли такие выводы категорически отвергал и в прошлом. На этот раз он публично ответил Трампу, не стесняясь в выражениях. "Мы не даем присягу недоделанному диктатору. И нас нелегко запугать", - заявил Милли, явно имея в виду высказывания Трампа про предполагаемое предательство и казнь.

Браун являлся до недавнего времени начальником штаба ВВС США. В прошлом он занимал командные должности в Европе, на Ближнем Востоке и в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

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