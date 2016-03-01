Глава Китая встретится с президентом США

Баку. 1 марта. REPORT.AZ/ Председатель КНР Си Цзиньпин в скором времени встретится с президентом США Бараком Обамой.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил премьер Госсовета КНР Ли Кэцян в ходе переговоров с министром финансов США Джейкобом Лью.

"Председатель Си Цзиньпин в скором времени снова встретится с президентом Обамой, что будет способствовать развитию китайско-американских отношений", - сказал Ли Кэцян. "КНР надеется совместно с американской стороной старательно трудиться на общем пути, поддерживать тесные связи и вести консультации, принимать во внимание интересы друг друга, активно способствовать достижению взаимовыгодного и высокоуровневого двустороннего инвестиционного соглашения", - отметил он.

Премьер Госсовета КНР не уточнил дату и иные детали предстоящей встречи лидеров двух стран.