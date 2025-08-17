Глава киберподразделения Израиля был задержан в США

Власти США задержали главу киберподразделения правительства Израиля Артема Тома.

Власти США задержали главу киберподразделения правительства Израиля Артема Тома.

Как сообщает Report со ссылкой на издание The Guardian, сотрудник израильской службы кибербезопасности был арестован полицией Лас-Вегаса, проводившей тайное расследование в отношении пользователей интернета, пытавшихся вовлечь детей в сексуальную эксплуатацию.

Том был задержан во время участия в кибербезопасностном форуме, где представлял Израиль.

Вскоре выяснилось, что он занимает должность генерального директора киберподразделения Израиля и ранее работал в канцелярии премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху.

В то же время канцелярия премьер-министра Израиля категорически отвергла сообщения о его задержании, заявив, что причиной стала лишь отсутствие необходимой визы: "Сотрудник без дипломатической визы не был арестован и был возвращен в Израиль, как и планировалось".