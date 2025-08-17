О нас

Глава киберподразделения Израиля был задержан в США Власти США задержали главу киберподразделения правительства Израиля Артема Тома.
17 августа 2025 г. 09:31
Власти США задержали главу киберподразделения правительства Израиля Артема Тома.

Как сообщает Report со ссылкой на издание The Guardian, сотрудник израильской службы кибербезопасности был арестован полицией Лас-Вегаса, проводившей тайное расследование в отношении пользователей интернета, пытавшихся вовлечь детей в сексуальную эксплуатацию.

Том был задержан во время участия в кибербезопасностном форуме, где представлял Израиль.

Вскоре выяснилось, что он занимает должность генерального директора киберподразделения Израиля и ранее работал в канцелярии премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху.

В то же время канцелярия премьер-министра Израиля категорически отвергла сообщения о его задержании, заявив, что причиной стала лишь отсутствие необходимой визы: "Сотрудник без дипломатической визы не был арестован и был возвращен в Израиль, как и планировалось".

Версия на азербайджанском языке İsrail hökumətinin kiber bölməsinin rəhbəri ABŞ-də saxlanılıb

