Глава киберподразделения Израиля был задержан в США

Власти США задержали главу киберподразделения правительства Израиля Артема Тома.
Как сообщает Report со ссылкой на издание The Guardian, сотрудник израильской службы кибербезопасности был арестован полицией Лас-Вегаса, проводившей тайное расследование в отношении пользователей интернета, пытавшихся вовлечь детей в сексуальную эксплуатацию.
Том был задержан во время участия в кибербезопасностном форуме, где представлял Израиль.
Вскоре выяснилось, что он занимает должность генерального директора киберподразделения Израиля и ранее работал в канцелярии премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху.
В то же время канцелярия премьер-министра Израиля категорически отвергла сообщения о его задержании, заявив, что причиной стала лишь отсутствие необходимой визы: "Сотрудник без дипломатической визы не был арестован и был возвращен в Израиль, как и планировалось".