Глава израильской военной разведки подал в отставку

Глава управления военной разведки Израиля Аарон Халива подал в отставку.

Глава управления военной разведки Израиля Аарон Халива подал в отставку.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила армейская пресс-служба.

"Начальник управления военной разведки генерал-майор Аарон Халива по согласованию с начальником штаба подал в отставку ввиду его ответственности за события 7 октября как главы разведуправления", - говорится в заявлении службы.

Как отмечается в сообщении, министр обороны Израиля Йоав Галант одобрил это решение, Халива завершит свою работу в Армии обороны Израиля после того, как будет назначен преемник.