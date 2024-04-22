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Глава израильской военной разведки подал в отставку

Глава израильской военной разведки подал в отставку Глава управления военной разведки Израиля Аарон Халива подал в отставку.
Другие страны
22 апреля 2024 г. 11:44
Глава израильской военной разведки подал в отставку

Глава управления военной разведки Израиля Аарон Халива подал в отставку.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила армейская пресс-служба.

"Начальник управления военной разведки генерал-майор Аарон Халива по согласованию с начальником штаба подал в отставку ввиду его ответственности за события 7 октября как главы разведуправления", - говорится в заявлении службы.

Как отмечается в сообщении, министр обороны Израиля Йоав Галант одобрил это решение, Халива завершит свою работу в Армии обороны Израиля после того, как будет назначен преемник.

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Версия на английском языке Chief of IDF Military Intelligence Directorate Haliva announces his resignation
Версия на азербайджанском языке İsrail hərbi kəşfiyyatının rəhbəri istefa verib

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