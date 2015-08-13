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    ​Глава ХАМАС провел закрытые встречи с высшим руководством Турции

    На встречах с руководством Турции делегация движения планировала обсудить палестинский вопрос, а также сирийский кризис

    Баку. 13 августа. REPORT.AZ/ Глава политбюро палестинского движения ХАМАС Халед Машааль провел в среду закрытые переговоры с руководством Турции, передает Report со ссылкой на турецкое агентство Anadolu.

    Сообщается, что Х.Машааль провел закрытые для прессы встречи с премьер-министром страны Ахметом Давутоглу и президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом. Детали переговоров неизвестны, никакого официального документа по их итогам опубликовано не было.

    По словам представителя пресс-службы ХАМАС, на встречах с руководством Турции делегация движения планировала обсудить палестинский вопрос, а также сирийский кризис.

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