Глава федерации профсоюзов Израиля пригрозил всеобщей забастовкой из-за судебной реформы

Председатель Всеобщей федерации труда Израиля "Гистадрут" Арнон Бар-Давид пригрозил в понедельник началом забастовки по всей стране в случае, если судебная реформа не будет приостановлена.
Как передает Report, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на израильское радио Kan.
"Есть предел тому, сколь долго вы можете оставаться в стороне. Я пытался избежать всеобщей забастовки и полного закрытия, но невозможно оставаться в стороне перед лицом подобной дискриминации и поляризации", - сказал он.
Ранее радио Kan со ссылкой на источники в офисе премьера сообщило, что Нетаньяху может заявить о заморозке реформирования судебной системы.