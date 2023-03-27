Глава федерации профсоюзов Израиля пригрозил всеобщей забастовкой из-за судебной реформы

Председатель Всеобщей федерации труда Израиля "Гистадрут" Арнон Бар-Давид пригрозил в понедельник началом забастовки по всей стране в случае, если судебная реформа не будет приостановлена.

Председатель Всеобщей федерации труда Израиля "Гистадрут" Арнон Бар-Давид пригрозил в понедельник началом забастовки по всей стране в случае, если судебная реформа не будет приостановлена.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на израильское радио Kan.

"Есть предел тому, сколь долго вы можете оставаться в стороне. Я пытался избежать всеобщей забастовки и полного закрытия, но невозможно оставаться в стороне перед лицом подобной дискриминации и поляризации", - сказал он.

Ранее радио Kan со ссылкой на источники в офисе премьера сообщило, что Нетаньяху может заявить о заморозке реформирования судебной системы.