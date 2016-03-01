Глава Евросовета: Разрешение миграционного кризиса не означает конца "Шенгена"

Баку. 1 марта. REPORT.AZ/ "Разрешение миграционного кризиса не означает конца шенгенских правил, напротив, принимаемые меры должны укрепить их".

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил глава Евросовета Дональд Туск по итогам встречи с канцлером Австрии Вернером Файманом в Вене.

Он напомнил, что две недели назад главы правительств региона пришли к мнению о важности возвращения к такой ситуации, когда все страны Шенгенской зоны будут полностью соблюдать кодекс о границах. То есть, они будут на внешних границах этой зоны отказывать гражданам третьих стран, которые не удовлетворяют требованиям для въезда в "Шенген" или не подали прошения об убежище, хотя имели такую возможность.

"Возвращение к применению Шенгенского кодекса не означает конец "Шенгена", а совсем наоборот. Это единственный способ получить "Шенген"", - сказал Туск.

Он отметил, что восстановление контроля на границах – непростое решение, "но правда в том, что это единственная альтернатива сейчас". "Могу лишь надеяться, что эта тяжелая правда будет принята всеми в Европе", - добавил он.