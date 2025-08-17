О нас

Глава Еврокомиссии выступила за сохранение территориальной целостности Украины

Глава Еврокомиссии выступила за сохранение территориальной целостности Украины Брюссель продолжает требовать достичь мира на Украине "через силу" с соблюдением территориальной целостности Украины. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на экстренной совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским в Брюсселе.
Другие страны
17 августа 2025 г. 17:38
Глава Еврокомиссии выступила за сохранение территориальной целостности Украины

Брюссель продолжает требовать достичь мирного решения по российско-украинскому конфликту с соблюдением территориальной целостности Украины.

Как передает Report, об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на экстренной совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Брюсселе.

Она также заявила, что будет сопровождать Зеленского в США для обсуждения мирного урегулирования конфликта.

"Относительно любых территориальных вопросов в Украине - наша позиция четкая: международные границы нельзя менять силой. Это решения, которые должна принимать только Украина. Это должен быть мир с соблюдением независимости и территориальной целостности Украины", - сказала фон дер Ляйен. Она добавила, что границы

