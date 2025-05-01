Евросоюз поможет Израилю в тушении лесных пожаров

Евросоюз окажет помощь Израилю в тушении охвативших страну лесных пожаров.

Евросоюз окажет помощь Израилю в тушении охвативших страну лесных пожаров.

Как передает Report, об этом сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в соцсети Х.

"Мы активировали европейский механизм гражданской обороны. Самолеты для пожаротушения направлены из Греции, Кипра, Хорватии и Италии", - написала глава ЕК.

По данным еврейского национального фонда, с утра среды в Израиле выгорело около 20 кв.км территории, больше половины которых составляли лесные массивы.

Напомним, что 30 мая лесные пожары вспыхнули в Иерусалимских горах на фоне экстремальной жары в Израиле. Под воздействием сильного сухого ветра пламя быстро распространилось в ряде районов к западу от Иерусалима. В течение дня пожары возникли и в других районах страны, что привело к блокировкам автомагистралей и железнодорожных путей, а также эвакуации населения из некоторых поселков.