О нас

Евросоюз поможет Израилю в тушении лесных пожаров

Евросоюз поможет Израилю в тушении лесных пожаров Евросоюз окажет помощь Израилю в тушении охвативших страну лесных пожаров.
Другие страны
1 мая 2025 г. 21:57
Евросоюз поможет Израилю в тушении лесных пожаров

Евросоюз окажет помощь Израилю в тушении охвативших страну лесных пожаров.

Как передает Report, об этом сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в соцсети Х.

"Мы активировали европейский механизм гражданской обороны. Самолеты для пожаротушения направлены из Греции, Кипра, Хорватии и Италии", - написала глава ЕК.

По данным еврейского национального фонда, с утра среды в Израиле выгорело около 20 кв.км территории, больше половины которых составляли лесные массивы.

Напомним, что 30 мая лесные пожары вспыхнули в Иерусалимских горах на фоне экстремальной жары в Израиле. Под воздействием сильного сухого ветра пламя быстро распространилось в ряде районов к западу от Иерусалима. В течение дня пожары возникли и в других районах страны, что привело к блокировкам автомагистралей и железнодорожных путей, а также эвакуации населения из некоторых поселков.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Avropa İttifaqı İsrailə meşə yanğınları ilə mübarizədə kömək edəcək

Экслюзивные новости

Басим Реза: Улучшение отношений между Баку и Тегераном укрепит региональную безопасность
Басим Реза: Улучшение отношений между Баку и Тегераном укрепит региональную безопасность
1 мая 2025 г. 13:48
Началась подготовка проектно-сметной документации строительства освобожденных сел Газаха
Началась подготовка проектно-сметной документации строительства освобожденных сел Газаха
1 мая 2025 г. 11:05
Представитель Алжира: НПО Юга посредством новой платформы смогут бороться с неравенством
Представитель Алжира: НПО Юга посредством новой платформы смогут бороться с неравенством
28 апреля 2025 г. 12:32
Ильгар Ализаде: На терминале в Кулеви в этом году начнется строительство новых резервуаров
Ильгар Ализаде: На терминале в Кулеви в этом году начнется строительство новых резервуаров
25 апреля 2025 г. 09:32
Японская компания: Важно использовать спутниковые технологии для экомониторинга в Азербайджане
Японская компания: Важно использовать спутниковые технологии для экомониторинга в Азербайджане
24 апреля 2025 г. 13:56
Тазегуль Тойгулыева: Строительство новых паромов увеличит перевозку нефти и нефтепродуктов по маршруту Туркменбаши - порт Алят
Тазегуль Тойгулыева: Строительство новых паромов увеличит перевозку нефти и нефтепродуктов по маршруту Туркменбаши - порт Алят
24 апреля 2025 г. 13:05
Айгуль Садвокасова: Казахстан смог превратить этническое многообразие в мощный культурный ресурс
Айгуль Садвокасова: Казахстан смог превратить этническое многообразие в мощный культурный ресурс
23 апреля 2025 г. 18:17
Крикорян: Конституция Армении будет изменена
Крикорян: Конституция Армении будет изменена
21 апреля 2025 г. 16:09
Замглавы МИД Малайзии: Членство Азербайджана в D-8 откроет новые перспективы для организации
Замглавы МИД Малайзии: Членство Азербайджана в D-8 откроет новые перспективы для организации
18 апреля 2025 г. 12:55
Словения поможет в интеграции телекоммуникационных решений в железнодорожную инфраструктуру Азербайджана
Словения поможет в интеграции телекоммуникационных решений в железнодорожную инфраструктуру Азербайджана
17 апреля 2025 г. 13:06

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi