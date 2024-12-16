Глава дипломатии ЕС: Обсуждаются санкции против ряда грузинских политиков

Евросоюз обсуждает персональные санкции против ряда грузинских политиков.

Евросоюз обсуждает персональные санкции против ряда грузинских политиков.

Как передает Report, об этом заявила глава дипломатии ЕС Кайя Каллас перед началом встречи глав МИД стран объединения в Брюсселе.

При этом она отметила, что пока единства по списку нет.

"С одной стороны, обсуждаются санкции, с другой - ограничение безвизового режима... Санкционный лист уже обсуждается, но единогласного мнения по нему мы пока не имеем", - сказала она.

Ранее европейские источники заявили о том, что новые санкции в отношении Грузии будут обсуждаться сегодня, 16 декабря. Ожидается введение визовых ограничений, но этот вопрос не коснется рядовых граждан.