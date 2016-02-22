​Глава Apple: Взлом одного iPhone создаст опасный прецедент

Баку. 22 февраля. REPORT.AZ/ Глава Apple Тим Кук в письме, направленном сотрудникам корпорации, выразил несогласие с требованием властей взломать iPhone террориста Саида Фарука, устроившего с супругой теракт в Сан-Бернардино в Калифорнии.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, текст послания сегодня попал в распоряжение американских СМИ.

"Это дело касается далеко не только одного единственного телефона или конкретного расследования, поэтому, когда мы получили предписание от властей, мы поняли, что должны высказаться. На кону стоит безопасность данных сотен миллионов законопослушных людей и создание опасного прецедента, угрожающего гражданским свободам каждого", - говорится в электронном письме Кука. По его мнению, судебные и правоохранительные органы должны отозвать свой запрос.

Глава Apple при этом подчеркивает, что его компания "не проявляет никакой терпимости или симпатии к террористам". "Когда они совершают чудовищные поступки, такие, как атаки в Сан-Бернардино, мы стараемся помочь властям (привлечь виновных) к правосудию во имя жертв (терактов). И это точно то, что мы сделали", - добавил он.

Однако, подчеркивает Кук, "люди верят, что Apple надежно хранит их данные", которые являются крайне важной частью жизни каждого.