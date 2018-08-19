Глава Афганистана заявил о прекращении огня в противостоянии с талибами

Баку. 19 августа. REPORT.AZ/ Президент Афганистана Ашраф Гани объявил о прекращении огня в противостоянии с радикальным движением "Талибан" сроком на три месяца по случаю наступающего праздника Курбан-байрам.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает местный телеканал 1TV.

"Так как мы приближаемся к празднику Ид аль-Адха (Курбан-байрам)…, мы объявляем о прекращении огня, которое вступит в силу завтра, в понедельник, … и продлится до дня рождения пророка Мухаммеда (20 ноября)…. при условии, что "Талибан" ответит взаимностью", — написал Гани в Twitter.

"Мы призываем руководство "Талибана"* приветствовать пожелания афганцев в отношении долговременного и подлинного мира, и мы настоятельно призываем их подготовиться к мирным переговорам, основанным на исламских ценностях и принципах", — говорится в сообщении президента.