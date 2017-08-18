ГКНБ Кыргызстана: В стране пытаются организовать теракты

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Баку. 18 августа. REPORT.AZ/ Госкомитет национальной безопасности Кыргызстана призывает население к бдительности в связи с усилением попыток организации терактов в стране, передает Report со ссылкой на Sputnik-Кыргызстан.

В ГКНБ заявили, что угроза исходит от международных террористических организаций (МТО), в частности, от "Джамаат таухидва Джихад" во главе с Сирожиддином Мухтаровым, объявленным в розыск за организацию теракта в посольстве Китая в Кыргызстане.

Речь идет также о неких Бурханидине Жантораеве и Ильясе Сабирове, находящихся в международном розыске и пребывающих на территориях Сирии и Турции. ГКНБ отмечает, что это МТО является главным зарубежным координирующим центром, несущим террористическую угрозу.

Обо всех подозрительных лицах и о фактах ГКНБ просит незамедлительно сообщать в дежурные службы ГКНБ и МВД или ближайшие отделы органов внутренних дел.