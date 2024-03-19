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Германия закажет у США 75 крылатых ракет для истребителей F-35

Германия закажет у США 75 крылатых ракет для истребителей F-35 ФРГ намерена заказать у Соединенных Штатов 75 крылатых ракет класса "воздух-поверхность" увеличенной дальности JASSM-ER для истребителей F-35.
Другие страны
19 марта 2024 г. 18:57
Германия закажет у США 75 крылатых ракет для истребителей F-35

ФРГ намерена заказать у Соединенных Штатов 75 крылатых ракет класса "воздух-поверхность" увеличенной дальности JASSM-ER для истребителей F-35.

Как передает Report, об этом сообщил Bild.

Процесс, связанный с закупкой этих ракет, был инициирован всего несколько дней назад, и контракт о поставках, вероятно, будет подписан осенью 2024 года.

Германия проявляла заинтересованность к F-35 и вооружениям к ним еще в 2022 году, общая сумма контракта составит около 8 млрд евро.

По своей дальности и точности ракеты JASSM-ER сопоставимы с Taurus, так что в долгосрочной перспективе могут заменить их.

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Версия на английском языке Germany to order 75 cruise missiles for F-35 fighters from US

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