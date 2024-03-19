Германия закажет у США 75 крылатых ракет для истребителей F-35

ФРГ намерена заказать у Соединенных Штатов 75 крылатых ракет класса "воздух-поверхность" увеличенной дальности JASSM-ER для истребителей F-35.

ФРГ намерена заказать у Соединенных Штатов 75 крылатых ракет класса "воздух-поверхность" увеличенной дальности JASSM-ER для истребителей F-35.

Как передает Report, об этом сообщил Bild.

Процесс, связанный с закупкой этих ракет, был инициирован всего несколько дней назад, и контракт о поставках, вероятно, будет подписан осенью 2024 года.

Германия проявляла заинтересованность к F-35 и вооружениям к ним еще в 2022 году, общая сумма контракта составит около 8 млрд евро.

По своей дальности и точности ракеты JASSM-ER сопоставимы с Taurus, так что в долгосрочной перспективе могут заменить их.