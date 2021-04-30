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Германия приступила к выводу техники из Афганистана

Германия приступила к выводу техники из Афганистана На первом этапе речь идет о выводе 123 единиц техники
Другие страны
30 апреля 2021 г. 19:35
Германия приступила к выводу техники из Афганистана

Миссия германских вооруженных сил в Афганистане завершается, Бундесвер начинает вывод техники и военнослужащих.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило в пятницу Министерство обороны ФРГ - на следующий день после объявления со стороны НАТО о начале упорядоченного процесса.

"Наше задание подошло к концу. С сегодняшнего дня начинается вывод (войск и техники - прим. ТАСС). От многоцелевых вертолетов до автокранов - все транспортируется в Германию", - сообщило ведомство.

На первом этапе речь идет о выводе 123 единиц техники. Безопасность процесса обеспечивают Силы специального назначения KSK. Германский контингент в Афганистане насчитывает около 1 тыс. военнослужащих - в основном военных инструкторов. Ожидается, что вывод войск продлится до сентября.

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Версия на азербайджанском языке Almaniya Əfqanıstandan texnikalarını çıxarmağa başlayıb
Версия на английском языке German military wraps up Afghanistan training mission ahead of withdrawal

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