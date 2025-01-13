Германия передала Украине первую САУ типа RCH 155

Германия передала украинской стороне первую самоходную артиллерийскую установку (САУ) типа RCH 155.

Германия передала украинской стороне первую самоходную артиллерийскую установку (САУ) типа RCH 155.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, церемония, которую транслировал телеканал Welt, прошла в Касселе, где оборонный концерн KNDS производит эти боевые системы.

"Это сигнал о том, что Украина может на нас положиться", - заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус.

Всего власти страны планируют передать Киеву 54 таких САУ. Шесть первых установок пока останутся в Германии, на них будут проходить обучение украинские военнослужащие.

САУ RCH 155, по данным KNDS, считается "одной из самых современных" подобных установок. Для ее обслуживания достаточно два человека. При этом имеется возможность удаленного управления орудийной башней с пушкой 155 мм. Позже такие установки должны поступить в Бундесвер.

12 января Писториус сообщил, что его ведомство подготовило новый пакет военной помощи Киеву, который сейчас проходит процедуру согласования в правительстве. К настоящему времени Германия выделила на военную поддержку Киева средства и взяла на себя обязательства по будущим расходам в размере примерно €28 млрд.