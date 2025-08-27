Германия отказала во въезде почти 12 тыс. человек после усиления погранконтроля

О нас

27 августа 2025 г. 11:46
Германия с мая этого года до настоящего времени отказала во въезде почти 12 тыс. человек после введения усиленного пограничного контроля.

Как передает Report, об этом сообщает Tagesschau со ссылкой на Федеральное министерство внутренних дел.

"С мая этого года во въезде отказано около 11 900 человек, в том числе 660 искателям убежища", - сообщили в ведомстве.

По мнению экспертов, отказ во въезде людям, которые ищут убежища, может противоречить законодательству Евросоюза. Административный суд Берлина уже признал такие действия незаконными, однако окончательная судебная практика еще не сформирована.

В октябре 2023 года Германия ввела контроль на границах с Чехией, Польшей и Швейцарией, а в сентябре 2024 года он распространился на границы с Францией, Люксембургом, Бельгией, Нидерландами и Данией.

