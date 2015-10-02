Германия организует языковые курсы для 100 тысяч беженцев стоимостью €121 млн

Баку. 2 октября. REPORT.AZ/ Власти Германии заявили об организации языковых курсов немецкого языка для 100 тыс. беженцев, Report передает со ссылкой на радиостанцию Deutsche Welle.

Средства, как отмечается, готово выделить германское Федеральное агентство по труду. По приблизительным оценкам, затраты на организацию будут колебаться от €54 млн до €121 млн.

В сообщении говорится, что занятия рассчитаны на тех беженцев, которые имеют высокий шанс получить убежище в ФРГ, но не посещают интеграционные курсы Федерального ведомства по делам мигрантов и беженцев (BAMF).

Ранее сообщалось, что правительство Германии одобрило изменение миграционного законодательства, предусматривающее сокращение пособия определенным группам беженцев и расширение списка безопасных стран происхождения.