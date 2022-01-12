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Германия может заблокировать Telegram на территории страны

Германия может заблокировать Telegram на территории страны Глава МВД Германии Нэнси Фезер допустила, что в стране могут заблокировать мессенджер Telegram, если не будут выполняться требования законодательства ФРГ.
Другие страны
12 января 2022 г. 15:10
Германия может заблокировать Telegram на территории страны

Глава МВД Германии Нэнси Фезер допустила, что в стране могут заблокировать мессенджер Telegram, если не будут выполняться требования законодательства ФРГ.

Как передает Report, в настоящее время выписывается много предписаний о нарушениях, но их исполнение "частично буксует". Для урегулирования сложившейся ситуации требуется общеевропейское решение.

"Мы должны тут поднажать, чтобы взять феномен под контроль", — заявила Фезер.

При этом отключение работы Telegram в Германии будет крайней мерой. "Мы должны всегда смотреть, что произойдет, если сервис будет отключен — тогда придет другой и мы встанем перед той же проблемой", — пояснила глава МВД и призвала искать другие опции, прежде чем решиться на такой кардинальный шаг.

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Версия на английском языке Germany may block Telegram in country

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