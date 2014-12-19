В ​Германии по подозрению в шпионаже арестованы трое граждан Турции

Баку. 19 декабря. REPORT.AZ/ Трое граждан Турции были арестованы в Германии по подозрению в шпионаже.

Как сообщает Report со ссылкой на агентство "Anadolu", согласно распространенному федеральной прокуратурой заявлению, 58-летние Мухаммед Таха Г. и Ахмет Дуран, а также 33-летний Гёксел Г. подозреваются в шпионаже. Мухаммед Таха Г. и Гёксел Г. были задержаны в аэропорту Франкфурта, а Ахмет Дуран - в провинции на севере страны. Им инкриминируется сотрудничество с разведывательными службами Турции.

Сообщается, что на данный момент в управлении государственной уголовной полиции провинции Рейланд-Пфалц ведётся допрос подозреваемых.