Герман Стерлигов отпущен после беседы с сотрудниками правоохранительных органов

Баку. 31 августа. REPORT.AZ/ Бизнесмен Герман Стерлигов отпущен, сообщил ТАСС его адвокат Артур Айрапетов. "После беседы с сотрудниками правоохранительных органов Стерлигов отпущен. С ним все хорошо", - сказал его адвокат Артур Айрапетов.

Бизнесмен был задержан вечером 31 августа в столичном аэропорту Домодедово, когда прилетел из Еревана. По словам Айрапетова, все время после задержания его подзащитный находился в аэропорту.

Адвокат пояснил, что задержание Стерлигова связано с объявлением его в межгосударственный розыск Азербайджаном, где в отношении него возбуждено уголовное дело.

Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, бизнесмен был задержан представителями погранслужбы ФСБ при пересечении границы.