    Генштаб ВСУ подтвердил удары по ряду нефтяных объектов РФ

    • 20 сентября, 2025
    • 11:50
    Генштаб ВСУ подтвердил удары по ряду нефтяных объектов РФ

    Генштаб вооруженных сил Украины подтвердил поражение ряда объектов нефтяной отрасли РФ.

    Как передает Report, об этом говорится в пресс-службе Генштаба.

    Отмечается что удар был нанесен по Саратовскому НПЗ, который обеспечивает ориентировочно 2,54% от общего объема нефтепереработки в РФ (более 7 млн тонн нефти ежегодно).

    Также заявляется о нанесении удара по Новокуйбышевскому НПЗ, который обеспечивает переработку более 8,8 млн тонн нефти в год и по линейно-производственно-диспетчерской станции (ЛПДС) "Самара", которая занимается смешиванием высоко- и низкосернистой нефти из разных месторождений для формирования экспортного сорта нефти Urals (до 50% от общего объема экспорта РФ).

    В заявлении отмечается, что в районе некоторых целей возникли пожары. Окончательные результаты атаки уточняются.

    Лента новостей