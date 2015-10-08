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    Сирийские войска начали широкомасштабное наступление на позиции ИГ

    Об этом заявил начальник Генштаба Башара Асада Али Абдуллах Аюб

    Баку. 8 октября. REPORT.AZ/ Сирийские войска начали широкомасштабное наступление на позиции террористических группировок для освобождения районов и населенных пунктов Сирии. Об этом, как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, заявил начальник Генштаба Башара Асада Али Абдуллах Аюб.

    "Сегодня вооруженные силы Сирии начали широкомасштабное наступление с целью уничтожения террористических группировок и освобождения районов и населенных пунктов, которые страдали от террора и преступлений", — заявил он журналистам.

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