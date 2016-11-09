Генштаб Турции: Сирийская оппозиция выбила боевиков ИГ еще из семи населенных пунктов

Баку. 9 ноября. REPORT.AZ/ Оппозиционная Свободная сирийская армия (ССА) при поддержке ВС Турции в ходе операции "Щит Евфрата" на севере Сирии освободила от боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГ) еще семь населенных пунктов.

Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом сообщает генштаб ВС Турции в среду.

"Наши ВС поразили 90 целей ИГ и пять целей сирийской курдской Партии демократического союза - Рабочей партии Курдистана. ССА взяла под контроль населенные пункты Нуман, Сусанбат, Талль Джуржи, Шабиран, Тархин, Тубаджик, Кючук Шанды в районе города Аль-Раи, в них продолжается разминирование территорий. В ходе боев погибли двое и получили ранения 26 бойцов сирийской оппозиции, среди турецких военных потерь нет. Уничтожен заминированный автомобиль, принадлежащий боевикам ИГ", - говорится в сообщении турецкого военного ведомства.

Отмечается, что с начала операции от террористов освобождено 186 населенных пунктов, общая площадь контролируемой ССА территории на севере Сирии составляет 1500 квадратных километров. Генштаб Турции сообщил также о двух воздушных операциях, проведенных ВВС коалиции, в ходе которых были уничтожены шесть боевиков ИГ и две их огневые позиции.