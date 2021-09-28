Генсек ООН: Уровень ядерной угрозы в мире достиг максимума почти за 40 лет

"Ядерная угроза достигла уровня, который не наблюдался уже почти четыре десятилетия".

"Ядерная угроза достигла уровня, который не наблюдался уже почти четыре десятилетия".

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил во вторник генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в ходе своего выступления на заседании Генеральной Ассамблеи ООН, приуроченном к Международному дню борьбы за полную ликвидацию ядерного оружия.

Глава всемирной организации отметил, что на всей планете находятся порядка 14 тыс. единиц ядерного оружия, и несмотря на то, что его количество в целом снижается, "мы наблюдаем тревожные признаки новой гонки вооружений".

При этом Гутерриш видит и положительные тенденции в мире по снижению ядерной угрозы.

"Есть признаки надежды. Решение Российской Федерации и Соединенных Штатов продлить договор СНВ-3 и начать стратегический диалог - это позитивный шаг. Также таковым является и вступление в силу в январе Договора о запрещении ядерного оружия", - подчеркнул он.