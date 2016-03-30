​Генсек ООН: Соглашение Турции и ЕС по беженцам - хорошее начало

Баку. 30 марта. REPORT.AZ/ Соглашение между ЕС и Турцией - это хорошее начало, несмотря на то, что не все им удовлетворены.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил журналистам генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун в ходе конференции по решению проблем сирийских беженцев в Женеве.

"Я ценю решение турецкого правительства, ценю соглашение между ЕС и Турцией, - отметил он. - Возможно, не все им удовлетворены, но это хорошее начало".

При этом на конференции представители некоторых стран выражали мнение, что соглашение нарушает международное законодательство.

Соглашение между Брюсселем и Анкарой по ограничению числа беженцев и мигрантов, въезжающих в ЕС, вступило в силу 20 марта. В соответствии с договором все нелегальные мигранты, прибывающие с 20 марта в Грецию через Турцию, будут возвращены обратно на турецкую территорию.