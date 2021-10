Генсек ООН: Саммит G20 не оправдал ожиданий в сфере климата

"Прошедший в Риме саммит G20 не оправдал ожиданий в плане борьбы с изменениями климата, однако надежда окончательно не потеряна".

Как передает Report, об этом написал на своей странице в Twitter генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

"Хотя я приветствую подтверждение G20 приверженности к поиску глобальных решений, я уезжаю из Рима с неоправдавшимися надеждами. Но, по крайней мере, окончательно они не погибли, - отметил он в Twitter. - Теперь вперед на COP26 (26-я Конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата - ред.) в Глазго, чтобы реализовать цель не допустить повышения температуры на 1,5 градуса Цельсия и реализовать обещания в сфере финансов и адаптации планеты и людей".