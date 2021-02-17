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Генсек ООН: Распространение вакцин от COVID-19 в мире несправедливо

Генсек ООН: Распространение вакцин от COVID-19 в мире несправедливо В ООН призвали срочно создать глобальный план вакцинации от коронавируса
Другие страны
17 февраля 2021 г. 18:02
Генсек ООН: Распространение вакцин от COVID-19 в мире несправедливо

Распространение вакцин от нового коронавируса в мире осуществляется несправедливо и неравномерно, это может серьезно осложнить борьбу с пандемией.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил на заседании Совета Безопасности ООН административный глава всемирной организации Антониу Гутерриш.

"Мы должны добиваться того, чтобы все люди повсеместно имели возможность вакцинироваться как можно скорее, - отметил генеральный секретарь ООН. - Однако прогресс в том, что касается вакцин, был в значительной степени неравномерным и несправедливым".

Гутерриш констатировал, что "75% всех прививок от COVID-19 сделали лишь в 10 странах". "Между тем более чем 130 стран не получили ни одной дозы вакцины", - подчеркнул генсек ООН.

Генсек ООН также заявил, что предлагает G20 создать специальную группу по глобальной вакцинации от коронавируса.

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