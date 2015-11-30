​Генсек ООН призвал Россию и Турцию снизить напряженность

Баку. 30 ноября. REPORT.AZ/ Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун выражает «крайнюю озабоченность» по поводу конфликтной ситуации между Россией и Турцией после инцидента со сбитым российским бомбардировщиком Су-24М и призывает обе страны «снизить напряженность» в их отношениях.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, Пан Ги Мун призывает «лидеров двух стран снизить напряженность», так как они борются против боевиков «Исламского государства Ирака и Леванта» (ИГИЛ) в Сирии.

«Если между партнерами по коалиции наблюдаются противоречия и напряженность, это не пойдет на пользу совместным усилиям по борьбе с терроризмом», — сказал генсек.