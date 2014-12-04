Генсек ООН призвал власти США ответить на требования протестующих

Баку. 4 декабря. REPORT.AZ/ Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун призвал власти США ответить на требования протестующих из-за гибели безоружных афроамериканцев от рук представителей правопорядка, заявил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжарик.

"Этот случай вновь заостряет внимание на вопросе ответственности правоохранительных органов. Генеральный секретарь призывает власти США сделать все возможное, чтобы ответить на требования и призывы к ответственности", - заявил пресс-секретарь ООН.

По его словам, Пан Ги Мун также приветствовал решение о начале федерального расследования по вопросу защиты гражданских прав в связи с последним убийством безоружного афроамериканца Эрика Гарнера. "Стоит добавить, что мы видели много протестов в Нью-Йорке и мы призываем протестующих вести протесты мирно, а властей - уважать право на протест", - отметил он на брифинге в четверг.

Недовольные приговором присяжных стали выходить на центральные улицы Нью-Йорка в среду вечером, напоминает Report со ссылкой на РИА "Новости".

Местом сбора стала Таймс-сквер, где протестующие также пытались рассказать о полицейском произволе и несправедливости многочисленным туристам. Далее несколько сотен человек двинулись по основным магистралям с плакатами и поднятыми вверх руками. К ним присоединялись прохожие.

Многие держали в руках фотографии Эрика Гарнера и Майкла Брауна, который ранее был застрелен полицейским в городе Фергюсон. В ходе акции протеста были задержаны не менее 83 человек.