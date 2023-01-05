Генсек ООН приветствует прекращение огня между Москвой и Киевом

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш всегда готов приветствовать прекращение огня.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш всегда готов приветствовать прекращение огня.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил его официальный представитель Стефан Дюжаррик, комментируя решение России ввести режим прекращения огня в зоне СВО на рождественские праздники.

"Возможность того, что в этот святой период стороны проявят уважение и прекратят боевые действия, всегда приветствуется генеральным секретарем", - сказал Дюжаррик.

ООН готова помочь в завершении конфликта на Украине на основе международного права, подчеркнул он.

"Мы хотели бы увидеть завершение этой войны в соответствии с международным правом и Уставом ООН, и мы готовы помогать сторонам в достижении данной цели", - сказал представитель организации.