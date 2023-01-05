О нас

Генсек ООН приветствует прекращение огня между Москвой и Киевом

Генсек ООН приветствует прекращение огня между Москвой и Киевом Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш всегда готов приветствовать прекращение огня.
Другие страны
5 января 2023 г. 23:02
Генсек ООН приветствует прекращение огня между Москвой и Киевом
REUTERS/ Denis Balibouse

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш всегда готов приветствовать прекращение огня.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил его официальный представитель Стефан Дюжаррик, комментируя решение России ввести режим прекращения огня в зоне СВО на рождественские праздники.

"Возможность того, что в этот святой период стороны проявят уважение и прекратят боевые действия, всегда приветствуется генеральным секретарем", - сказал Дюжаррик.

ООН готова помочь в завершении конфликта на Украине на основе международного права, подчеркнул он.

"Мы хотели бы увидеть завершение этой войны в соответствии с международным правом и Уставом ООН, и мы готовы помогать сторонам в достижении данной цели", - сказал представитель организации.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке BMT baş katibi Rusiya və Ukrayna arasındakı atəşkəsi alqışlayır

Другие новости из категории

В Кот-д'Ивуаре при столкновении двух автобусов погибли 14 человек, еще 73 пострадали
В Кот-д'Ивуаре при столкновении двух автобусов погибли 14 человек, еще 73 пострадали
5 января 2023 г. 22:00
В Калифорнии около 180 тыс. домов остались без электричества из-за мощного шторма
В Калифорнии около 180 тыс. домов остались без электричества из-за мощного шторма
5 января 2023 г. 21:29
В Афганистане произошло землетрясение магнитудой 5,7
В Афганистане произошло землетрясение магнитудой 5,7
5 января 2023 г. 21:16
Германия рассматривает возможность поставок Украине БМП Marder
Германия рассматривает возможность поставок Украине БМП Marder
5 января 2023 г. 20:19
В Нигерии в аварии с участием маршрутного такси погибли 18 человек
В Нигерии в аварии с участием маршрутного такси погибли 18 человек
5 января 2023 г. 19:43
Столтенберг призвал оказать дополнительную военную помощь Украине
Столтенберг призвал оказать дополнительную военную помощь Украине
5 января 2023 г. 18:25
Встреча глав МИД РФ, Турции и Сирии может состояться в ОАЭ
Встреча глав МИД РФ, Турции и Сирии может состояться в ОАЭ
5 января 2023 г. 17:03
В Японии второй раз за месяц ограбили ювелирный магазин
В Японии второй раз за месяц ограбили ювелирный магазин
5 января 2023 г. 16:57
В Ватикане похоронили Бенедикта XVI
В Ватикане похоронили Бенедикта XVI
5 января 2023 г. 16:31
В Молдове сообщили о масштабных кибератаках на государственные сайты
В Молдове сообщили о масштабных кибератаках на государственные сайты
5 января 2023 г. 15:25

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi