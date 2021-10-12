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Генсек ООН отметил существенное неравенство в экономическом восстановлении в мире

Генсек ООН отметил существенное неравенство в экономическом восстановлении в мире Восстановление мировой экономики отличается существенным неравенством: если развитые страны задействуют на эти цели около 28% ВВП, то некоторые развивающиеся государства - менее 2%.
Другие страны
12 октября 2021 г. 00:57
Генсек ООН отметил существенное неравенство в экономическом восстановлении в мире
Антониу Гутерриш

Восстановление мировой экономики отличается существенным неравенством: если развитые страны задействуют на эти цели около 28% ВВП, то некоторые развивающиеся государства - менее 2%.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, выступая по видеосвязи в ходе мероприятия Международного валютного фонда и Всемирного банка.

"Согласно прогнозам, мы находимся в середине глобального экономического восстановления, при этом рост ВВП варьируется от 5% до примерно 6%, - сказал Гутерриш. - Однако цифры скрывают существенное неравенство. Многие развивающиеся страны и регионы значительно отстают".

"Развитые экономики инвестируют около 28% ВВП в восстановление. Показатели падают до всего лишь 1,8% - это касается наименее развитых стран. Менее 2% очень небольшого ВВП", - подчеркнул он.

По словам генсека, страны, охваченные кризисом или конфликтом, обладают наименьшим бюджетным пространством для финансирования политики, необходимой для устойчивого и инклюзивного восстановления. Это касается, в частности, возобновляемой энергии, социальной защиты и здравоохранения для всех.

Кроме того, отметил Гутерриш, многие страны также "находятся на передовой [кризиса], связанного с изменением климата", что усугубляет риски и имеет далекоидущий эффект.

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